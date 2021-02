Incendio a Portogruaro: a fuoco un divano e gli arredi di un'abitazione

Il rogo è scoppiato domenica pomeriggio alle 15 in via Verga: sul posto i vigili del fuoco

Incendio domenica pomeriggio all'interrno di un'abitazione di Portogruaro che fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze.

L'incendio

Il rogo è scoppiato attorno alle 15: in base ad una prima ricostruzione è andato a fuoco il divano e alcuni arredi dell'appartamento situato al secondo piano provvisto anche di scala interna comunicante con il terzo piano. Il fumo ha invaso entrambi i livelli tanto che la casa non è al momento agibile ma i danni non hanno riguardato la struttura dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco che stanno indagando sull'origine delle fiamme: probabilmente la combustione è partita da un guasto all'impianto elettrico. Non risultano feriti.