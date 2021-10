Scoppia un incendio nella zona giorno di un'abitazione di Portogruaro

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via San Martino con autopompa e autobotte

/ Via San Martino

Le fiamme hanno interessato la zona giorno e fortunatamente non hanno causato feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per spegnere un incendio divampato all'interno di un'abitazione di via San Martino a Portogruaro.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento con un'autopompa, un'autobotte e 5 operatori, hanno spento il rogo, evitando che si estendesse alle altre stanze della casa. Secondo una prima ricostruzione, sembra che a provocare l'incendio sia stato il figlio della coppia residente nell'abitazione, 23enne. Il giovane, con problemi psichici, dalle prime verifiche avrebbe utilizzato dell'alcol per accendere il fuoco.