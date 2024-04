Incendio al tetto di un'abitazione, vigili del fuoco con diversi mezzi

Un incendio è divampato in tarda serata al tetto di un'abitazione in via Salvo D'Acquisto a Zelarino. L'allarme è scattato dopo le 22 e i vigili del fuoco hanno raggiunto la casa con diversi mezzi per via delle parti in legno della struttura e il pericolo che il rogo si estendesse rapidamente a tutto l'immobile. Preoccupati anche i vicini, che hanno visto l'ambulanza del 118 arrivare, probabilmente intanto per la prima eventuale assistenza alle persone che potevano aver inalato fumo prima di essere messe in salvo. Quando sono state diffuse le prime notizie riguardo al rogo dell'immobile, i vigili del fuoco si stavano recando sul posto senza aver chiara la situazione, se non per l'allarme incendio ricevuto per il tetto in fiamme di una casa in quella zona. Da quantificare e approfondire l'entità dei danni e le conseguenze per le persone all'interno.