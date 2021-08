Appartamento in fiamme a Sottomarina: evacuato il palazzo

Un incendio è divampato poco dopo le 14 in un appartamento all'interno di un edificio di tre piani in calle dei Spiga, a Sottomarina di Chioggia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'alloggio è andato quasi completamente distrutto. I vigili del fuoco di Chioggia e di Cavarzere sono arrivati sul posto per domare il rogo: nelle operazioni sono stati impegnati due autopompe e dieci operatori, che hanno subito circoscritto le fiamme scaturite al secondo piano, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato di tutto lo stabile.

Gravi i danni all’interno dell’alloggio, mentre tutto l’edificio, per motivi di sicurezza, è stato dichiarato inagibile. Sono tre le famiglie evacuate e che, quindi, dovranno trovare ospitalità altrove per i prossimi giorni. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. I tecnici dei vigili del fuoco stanno accertando le cause dell'incendio, mentre le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per tutto il pomeriggio.