Automobile in fiamme all'aeroporto di Venezia | VIDEO

Un'automobile è andata in fiamme questa mattina nel parcheggio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Come si vede in un video pubblicato da Mirko Manzin, i presenti hanno cercato di spegnere l'incendio con un estintore, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per "terminare l'opera" e mettere in sicurezza la vettura. Non sono ancora state chiarite le cause del rogo: il proprietario è riuscito a spostare il veicolo prima che le fiamme potessero coinvolgere le altre automobili.