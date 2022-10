Tre auto e una barca in fiamme a Quarto d'Altino

Un incendio è divampato nella notte in via Pasquini a Quarto d'Altino (zona Portegrandi), sotto il porticato di due abitazioni adiacenti. Le fiamme hanno completamente distrutto due automobili, mentre una terza vettura e una barca sono rimaste parzialmente coinvolte. Una persona è stata trasportata in ospedale per aver respirato del fumo.

Ricevuto l'allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 2 da San Donà e Mestre, con due autopompe e due autobotti. Sono stati necessari dodici operatori per spegnere il rogo e evitare che si propagasse anche alle abitazioni, danneggiate solo esternamente dal fumo. I sanitari del Suem 118 hanno invece prestato soccorso a uno dei residenti: nel tentativo estremo di salvare la propria auto, infatti, ha respirato il fumo generato dall'incendio. Assistito dai paramedici, è stato poi trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Le cause dell'incendio, non ancora chiarite, dovrebbero essere di natura elettrica. Le operazioni di completo spegnimento sono durate quasi tutta la notte, terminando poco prima dell'alba. Sul posto, a supporto, erano presenti anche i carabinieri.