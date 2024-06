A fuoco un'auto nel box interrato, donna bloccata in casa

Rimasta bloccata nel proprio appartamento, per il fumo dell’incendio di un’auto divampato nel box interrato, una donna è stata portata in salvo dai vigili del fuoco ed evacuata attraverso la scala italiana (attrezzatura di intervento da loro usata). È successo 20 minuti dopo la mezzanotte in via Sant'Antonio, ad Annone Veneto quando un’auto ha preso fuoco all’interno di una piccola rimessa di due unità abitative di due piani e 8 appartamenti.

I vigili del fuoco arrivati da Portogruaro, Motta di Livenza, Mestre e Pordenone con due autopompe, un’autobotte, due autoscale e 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’auto e del box, evitando l’estensione del rogo alle due palazzine oltre a portare in salvo la donna. Sul posto per precauzione anche un’ambulanza del 118. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il garage è stato posto sotto sequestro. Danni da fumo alla facciata di una delle due unità abitative. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono terminate oggi, domenica mattina alle 6.30.