Incendio nella notte, in fiamme tre veicoli parcheggiati

Intervento in piena notte da parte dei vigili del fuoco in via Giovanni Pascoli, a San Donà di Piave. Mancavano pochi minuti all'una quando è scattato l'allarme. All'esterno di un condominio, due automobili e un furgone erano andati a fuoco. Sette pompieri, con l'ausilio di un’autopompa e un’autobotte, hanno lavorato per domare il rogo, evitando che si propagasse ad altri mezzi e all'edificio.

Sembra che le fiamme siano divampate inizialmente da una prima auto e poi si siano velocemente estese alla vettura parcheggiata a fianco e al furgone. Il calore e le fiamme hanno provocato lo scoppio della vetrata di un negozio e lambito la pensilina all'ingresso del condominio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno messo i veicoli sotto sequestro. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate alle 4 di questa mattina.