Auto distrutta dalle fiamme: non si esclude il dolo

Le fiamme l'hanno avvolta completamente, fino a distruggerla. Non si esclude che siano dolose le cause di un incendio che ha coinvolto un'automobile in sosta a Marcon. L'incendio è scoppiato nelle scorse ore in via 8 marzo. Ad andare a fuoco, una macchina parcheggiata, senza persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra supportata da un'autobotte per spegnere le fiamme. Sono ora in corso le indagini per stabilire la natura del rogo. Al momento, sembra che possa trattarsi di un attentato incendiario ma serviranno ulteriori approfondimenti per ricostruire con più chiarezza l'accaduto.

Qualche ora prima, invece, a Musile di Piave sono andate a fuoco altre due automobili. I pompieri, provenienti da San Donà, sono intervenuti intorno all'una e mezza del mattino per spegnere le fiamme ed evitare la propagazione del rogo nell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Anche in questo caso sono in fase di accertamento le cause dell'incendio.