Fumo visibile a chilometri di distanza: brucia ricovero di auto e pneumatici

La colonna di fumo è salita in cielo, visibile a chilometri di distanza, e numerose sono state le segnalazioni alla sala operativa del 115. Un incendio è scoppiato sabato mattina attorno alle 8.30, in un capannone adibito a box auto e ricovero pneumatici in via Desman 141, a Sant'Angelo di Santa Maria di Sala. Le fiamme hanno distrutto due automobili, una all'esterno e una all'interno della struttura, e l'intera copertura. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, intervenuti da Mira, Padova, Mirano e Borgoricco con 3 autopompe, 2 autobotti, autoscala e 20 operatori, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Attorno alle 9.30 erano in corso le ultime operazioni di raffreddamento. Al vaglio le cause che hanno scatenato l'incendio.