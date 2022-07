Incendio in un'azienda agricola di Cavallino: non ci sono tracce di sostanze tossiche

Incendio in un'azienda di Cavallino Treporti domenica poneriggio attorno alle 16. Secondo i primi riscontri non ci sarebbe nessuna emissione di sostanze tossiche e nessun coinvolgimento di persone: ma il fumo che si è levato in via Saccagnana ha destato preoccupazione tanto che diverse sono state le segnalazioni ai vigili del fuoco.

I pompieri sono dunque accorsi sul posto, sede di un'azienda agricola locale, con quattro automezzi. Due le vetture dei vigili del fuoco di Jesolo. Al momento si sta ancora indagando sulle cause che hanno scatenato l'incendio.