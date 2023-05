Incendio in serata all'interno di un capannone di Marghera

Un incendio è divampato nella serata di domenica all'interno di un capannone in via Portenari a Marghera, più o meno a metà strada tra i centri commerciali Nave de vero e Sme-Panorama. Il rogo si è sviluppato nella sede di un'azienda di finitura di metalli che occupa una superficie di circa 1500 metri quadri. L'allarme, lanciato attorno alle 20, ha fatto partire i soccorsi dei pompieri, arrivati da Mestre con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori coaudiuvati dal funzionario di guardia.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che avevano coinvolto alcuni macchinari e del materiale in lavorazione. Successivamente hanno provveduto all’evacuazione dei fumi, che avevano completamente invaso il capannone. Complessivamente le operazioni sono proseguite per diverse ore, fino all'una di notte. Le cause dell’incendio sono da accertare: gli operatori hanno eseguito gli accertamenti del caso per poter stabilire nei dettagli che cosa abbia fatto scaturire le fiamme. Non risultano coinvolte persone.