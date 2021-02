Bar in fiamme, paura all'alba

L'incendio giovedì mattina in un locale di Campolongo Maggiore. I gestori sono riusciti a mettersi in salvo

Un malfunzionamento del freezer. Sarebbe questa, secondo i primi accertamenti, la causa dell'incendio scoppiato giovedì mattina, 18 febbraio, in un bar di Bojon, nel comune di Campolongo Maggiore.

Le fiamme si sono sviluppate all'alba nel locale di via Villa, il Dolce Vita. I gestori, rimasti intrappolati a causa del fumo, sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, salendo sul tetto e portando con sè un bambino. I pompieri, una volta arrivati, li hanno raggiunti e aiutati a scendere, prima di spegnere il rogo. A operazioni ultimate verrà effettuato un sopralluogo per la conta dei danni e per chiarirne con maggiore precisione la causa.