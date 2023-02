A fuoco baracche adibite a ricovero attrezzi, salvata l'abitazione vicina

Poco prima delle 14 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bellamadonna a San Donà di Piave per l’incendio di alcune baracche adibite a ricovero mezzi agricoli.

L'incendio

Un’alta colonna si è alzata in cielo, visibile anche da distanze notevoli, tanto che immediata è stata la segnalazione dell'evento. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Mestre con due autopompe, due autobotti e dodici operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento con rapidità. Le squadre hanno estinto le baracche e sterpaglia circostante, evitando l’estensione del rogo alla vicina abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 18. Le cause sono al vaglio delle squadre intervenute. Nessuna persona è rimasta ferita.