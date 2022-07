Incendio a Bibione, iniziati i lavori di ripristino

Sono iniziati i lavori di ripristino del pontile e domani sarà possibile accedere di nuovo al faro di Bibione. Il sindaco Flavio Maurutto rassicura i turisti che sono in partenza per Bibione, dopo l’incendio che ha interessato una parte della pineta lo scorso venerdì. In queste ore, molte persone chiamano la spiaggia veneta sia per esprimere solidarietà agli operatori sia per sapere se possono partire tranquillamente verso la località.

«La risposta è assolutamente sì - dichiara il primo cittadino -. L’incendio ha riguardato una parte della pineta di Bibione situata a est verso il fiume Tagliamento. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e viste le alte temperature si sono subito propagate nella vicina pineta. L’arrivo immediato di squadre di soccorso ha permesso di spegnere l’incendio già nella serata di venerdì. La zona interessata all’incendio è lontana da hotel, appartamenti e campeggi, per cui nessuna struttura è stata coinvolta. Lo stesso vale per la spiaggia».

?Grazie al lavoro dei mezzi di soccorso, giunti da terra, mare e per via aerea, l’incendio è stato spento in poche ore. Sono andati distrutti circa 10 ettari di preziosa pineta, l’amministrazione comunale sta individuando un esperto che effettuerà una ricognizione dell’area per un ripristino e una conservazione della pineta, che è e rimane simbolo di Bibione. «Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno per tornare alla normalità - conclude il sindaco - e ribadisco che i turisti che vogliono raggiungerci lo possono fare con tutta serenità».