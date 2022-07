Grosso incendio a Bibione avanza verso la zona della pineta

Una colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo a Bibione verso le 14.30 di oggi, mettendo in allarme residenti e turisti. La causa è un grosso incendio divampato in un campo di mais in una zona periferica della città, non lontano dal Faro. Le fiamme interessano un fronte molto ampio e stanno avanzando rapidamente verso la zona della pineta.

I vigili del fuoco sono intervenuti da Portogruaro, Caorle, Lignano, Latisana, Udine, Mestre, Padova, Rovigo e Vicenza con 2 autopompe, 6 autobotti, 3 moduli antincendio boschivo e 25 operatori per arginare il rogo e mettere in sicurezza l'intera zona. Sul posto anche l'elicottero Drago 71 e il Canadair. Molti turisti hanno seguito le fasi iniziali di spegnimento direttamente dalla spiaggia. A quanto si apprende non ci sarebbero persone coinvolte, ma i soccorritori hanno interdetto l'area e stanno verificando che non ci siano escursionisti.

L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento ha comunicato che, per motivi precauzionali, è stato chiuso al pubblico il Faro e sospeso il collegamento via barca "X River" tra Bibione e Lignano.