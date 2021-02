Incendio nella notte: in fiamme un risto-pub

La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste a Portogruaro per l'incendio di un risto-pub a Portogruaro, il Birimbao. Le squadre dei pompieri, arrivate da Portogruaro, San Donà, Pordenone e San Vito in Tagliamento con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 15 operatori, hanno circoscritto il rogo, evitando che distruggesse l'intera struttura.

L'incendio, secondo le prime verifiche, partito da un locale tecnico, ha coinvolto la copertura il legno della struttura, coibentata con pannelli isolanti. In mattinata i vigili del fuoco stanno eseguendo le operazioni di bonifica e un sopralluogo per chiarire l'origine delle fiamme.