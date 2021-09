In fiamme una paninoteca a Gambarare, danni per migliaia di euro

Nessun ferito ma danni ingenti alla paninoteca Molin Rotto di Gambarare di Mira, dove martedì mattina è divampato un incendio. Le fiamme sono partite dal magazzino sul retro, che è andato distrutto, poi il fumo si è sparso per tutto il locale. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'immobile in via XXV Aprile. Ingenti i danni quantificabili in diverse migliaia di euro tra l'immobile e i materiali.

Sembra che all'origine dell'accaduto possa esserci un corto circuito e che il fuoco si sia sviluppato per la presenza di masserizie nelle vicinanze. Sul posto i carabinieri della tenenza di Mira che hanno compiuto un sopralluogo e raccolto i rilievi. Al momento, secondo i militari, è da escludere un'origine dolosa dell'accaduto. Sulla pagina Facebook il locale ha avvisato i clienti che resterà chiuso fino al ripristino.