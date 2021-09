Abitazione in fiamme, danni gravissimi

Un incendio ha provocato gravissimi danni a un'abitazione di Borbiago di Mira. Il rogo è scoppiato sabato intorno alle 12.30 e si è diffuso velocemente all'interno della casa, situata in via Ortona.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Mira e Mestre, che hanno operato tutto il pomeriggio per rimettere l'area in sicurezza. Le cause dell'incendio non sono ancora state stabilite.