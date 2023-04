Bus a fuoco sul ponte della Libertà, del pullman resta la struttura carbonizzata FOTOGALLERY

Bus a fuoco sul ponte della Libertà: verso le 15.30 di venerdì il rogo era stato domato e sul posto i vigili del fuoco con la polizia locale svolgevano le operazioni di sicurezza. La circolazione è rimasta però bloccata e ancora alle 16.30 le pattuglie dei vigili al semaforo tra via Libertà e il cavalcavia non facevano avanzare il traffico verso Venezia. Del pullman è rimasta la struttura carbonizzata coem si vede dalle immagini.

Tutto è successo verso le 14, quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti i passeggeri, una decina, mentre il bus ha preso fuoco. Tutte in salvo le persone grazie alla professionalità e prontezza del conducente. I vigili del fuoco da Mestre con un’autopompa, due autobotti e 10 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il bus completamente avvolto dalle fiamme, all’arrivo dei mezzi di soccorso. La colonna di fumo alzatasi in cielo è stata visibile a chilometri di distanza. La viabilità in direzione Venezia è rimasta bloccata ed è lentamente in fase di ripristino. Sul posto la polizia di Stato e quella locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Conseguenze moolto pesanti al traffico anche per la rimodulazione di tutte le linee urbane ed extraurbane del trasporto Actv provvisoriamente sospese sul tratto cavalcavia-via della Libertà. Tram completamente fuori uso a causa delle linee aeree che sono andate bruciate nel rogo del mezzo.