In fiamme camion che trasporta materiale tossico corrosivo

È successo questa mattina in A4, attorno alle 6.30. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, circoscrivendolo al solo rimorchio

Questa mattina, poco dopo le 6.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4, poco dopo il casello di Meolo in direzione di Trieste per l'incendio del rimorchio di un camion che trasportava materiale tossico corrosivo. Nessuna persone è rimasta ferita.

I soccorsi

I pompieri, giunti da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti, carro schiuma, nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) e 16 operatori, hanno spento con la schiuma la parte posteriore del tir, riuscendo a limitare le fiamme al solo rimorchio e salvando la motrice. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici. Sul posto anche la polizia stradale, personale di Arpav e ausiliari dell'autostrada.