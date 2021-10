Camion in fiamme, traffico bloccato lungo la Romea

Caos traffico venerdì mattina, 15 ottobre, lungo la statale Romea a causa di un incendio. Ad andare in fiamme, poco dopo le 7, un autoarticolato che trasportava bobine di ferro.

Il fuoco sarebbe partito, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, dall'assale posteriore. L'autista è riuscito a scendere dal mezzo al chilometro 113 della Romea, nel territorio di Campagna Lupia, mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Inevitabili i disagi al traffico, in entrambe le direzioni.