Bloccate in casa a causa di un incendio, due persone all'ospedale

Il rogo dal ricovero attrezzi si è esteso all'abitazione. I vigili del fuoco hanno messo in salvo i due inquilini

Due persone sono finite all'ospedale per aver inalato del fumo a causa di un incendio scoppiato martedì all'ora di pranzo a Campagna Lupia. Il rogo, che si è scatenato intorno alle 12.30, ha coinvolto inizialmente un ricovero attrezzi in via Emilio Alessandrini e, successivamente, si è esteso all'abitazione.

I pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno circoscritto e spento le fiamme, permettendo alle persone bloccate all’interno dell’abitazione di uscire. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti, ma non si trovano in gravi condizioni. Da una prima verifica dei vigili del fuoco, l'incendio potrebbe essere stato causato da una stufa a pellet, probabilmente alimentata dal forte vento. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.