Le fiamme invadono la casa: bruciato il piano terra, ustionato un uomo

Quando sono arrivati sul posto, la casa era invasa dal fumo e all'interno c'era una persona prigioniera delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, attorno alle 23, a Campagna Lupia, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione di via Marzabotto. Sono entrati all'interno muniti di autorespiratori e hanno tratto in salvo un uomo, ustionato, poi preso in cura dai sanitari del Suem 118.

Ustionato un uomo a Campagna Lupia

I pompieri sono giunti da Mira e Mestre con 10 operatori, autopompa, autobotte e autoscala e hanno circoscritto subito le fiamme, che hanno bruciato il piano di una casa disposta su due livelli, evitando che si propagassero. Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora al vaglio dei tecnici. Il residente, dopo essere stato stabilizzato dai paramedici, è stato portato al centro grandi ustionati di Padova.