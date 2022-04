Camper distrutto dalle fiamme

Un incendio ha completamente distrutto un camper nella notte tra venerdì e sabato in via dell'Elettricità a Marghera, all'altezza del civico 13. L'allarme è scattato intorno alle 3.45.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno dato il via alle indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e comprendere l'origine dell'ìincendio. Non sarebbero stati registrati feriti.