Grosso incendio in un'abitazione di Campolongo, pompieri al lavoro tutta la notte

I vigili del fuoco hanno spento durante la notte un incendio divampato in un'abitazione a Campolongo Maggiore, in via Monte Ortone. L'allarme è scattato attorno alle 22.30 di venerdì. Le fiamme si stavano sviluppando tra lo stabile e l'annesso deposito di materiale ferroso.

I pompieri sono intervenuti in forze, con 20 operatori delle squadre da Piove di Sacco, Mira e Mestre. È arrivato anche il personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) per accertare i danni di tipo ambientale. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che l'incendio si sviluppasse ulteriormente.

Nessuna persona, fortunatamente, è stata coinvolta. È andato distrutto, tra l'altro, un furgone con all’interno diverse bombole di gpl. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni poco prima dell’alba.