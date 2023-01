Fiamme devastano capannone agricolo | VIDEO

Un capannone agricolo è andato in fiamme durante la notte a Campolongo Maggiore, in via Lago di Levico: l'incendio è divampato all'interno della struttura, ampia 300 metri quadri, danneggiandola pesantemente. Nessuna persona, da quanto risulta, è rimasta coinvolta. L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte e i vigili del fuoco sono accorsi in forze, con squadre da Padova, Mira e Mestre ed un totale di 21 operatori (Ne abbiamo parlato in questo articolo).