Capannone in fiamme nella notte a Campolongo Maggiore

Un capannone agricolo è andato in fiamme durante la notte a Campolongo Maggiore, in via Lago di Levico: l'incendio è divampato all'interno della struttura, ampia 300 metri quadri, danneggiandola pesantemente. Nessuna persona, da quanto risulta, è rimasta coinvolta. L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte e i vigili del fuoco sono accorsi in forze, con squadre da Padova, Mira e Mestre ed un totale di 21 operatori.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione del rogo all’abitazione adiacente. Il tetto ventilato è stato sezionato e per metà salvato, mentre le fiamme hanno distrutto le parti interne e varie attrezzature messe a deposito.

L'intervento dei pompieri è proseguito per tutta la notte e all'alba sono iniziate le operazioni di bonifica. Non è chiaro, al momento, che cosa abbia fatto scaturire l'incendio: i tecnici dei vigili del fuoco si stanno occupando delle indagini del caso attraverso il personale Niat, il nucleo investigativo antincendio territoriale.