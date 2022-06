Incendio al capannone di rimessaggio autobus, due macchine a fuoco all'esterno

Allarme mercoledì mattina dalla spiaggia di Caorle dove i bagnanti verso le 11 hanno visto del fumo scuro provenire dall'entroterra e hanno capito che qualcosa stava andando a fuoco. Il rogo che è divampato ha infatti interessato la parte esterna del capannone di noleggio e rimessaggio autobus della Gabbiano Tours di Strada Traghete 90.

Lì, stando alle prime informazioni, sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza una macchina con una bombola di gpl andata a fuoco. Nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta. Sempre in base ai primi rilievi le cause dell'accaduto non dovrebbero avere origini dolose.

L'incendio che si è scatenato ha riguardato soprattutto la parte esterna dello stabile. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Caorle. Il capannone dista circa un chilometro dalla spiaggia e nelle vicinanze, a 500 metri, si trova anche lo stabile direzionale che ospita l'attività di consulenza del sindaco Marco Sarto.

Il primo cittadino è subito sceso in strada per verificare personalmente quanto stava succedendo. In un paio d'ore le squadre dei pompieri di Mestre, Portogruaro e San Donà hanno avuto ragione delle fiamme che hanno coinvolto soprattutto due macchine all'esterno della Gabbiano Tours e hanno mandato in frantumi, causando polvere e detriti, due finestre del capannone dove ha sede la società.