Incendio in un capannone a Ceggia, fiamme contenute in tempo

Oggi, lunedì dell'Angelo giorno di Pasquetta, verso metà mattinata ha preso fuoco un capannone rurale adibito a deposito di attrezzi da lavoro in via Ponte Romano nel Comune di Ceggia. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.30, nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei pompieri arrivate da San Donà, Portogruaro e Mestre con 2 autopompe, 3 autobotti e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, ed evitando che il rog si estendesse agli edifici vicini. Verso le 13.30 erano ancora in corso le operazioni di completa estinzione delle fiamme per potere procedere alla bonifica dell’interno e mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento dai vigili del fuoco.