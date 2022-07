Vasto rogo distrugge le macchine agricole in un capannone

Domenica mattina, ancora prima delle 8 e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Leonardo Da Vinci a Cona per l’incendio di un capannone con all’interno diversi trattori e rimorchi agricoli. Nessuno risulta ferito a seguito del rogo divampato nell'immobile.

I pompieri arrivati da Cavarzere, Mestre, Piove di Sacco e Adria con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala, il carro autorespiratori e 16 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Dopo mezzogiorno erano ancora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e il sopralluogo degli ispettori per determinare cosa abbia causato il vasto incendio che ha rischiato di mettere in pericolo gli immobili circostanti.