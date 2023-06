Incendio a Fossalta di Portogruaro, attesa per il risultati Arpav sulla qualità dell'aria

Fiamme e fumo in tarda mattinata a Fossalta di Portogruaro, dove in via Manzoni è scoppiato un grosso incendio ad un capannone commerciale dove sono intervenute: la squadra di Portogruaro, l’autoscala di Pordenone, il carro aria di Mestre e il funzionario di guardia. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il rogo è divampato verso mezzogiorno e a prendere fuoco è stato il materiale che si trovava dentro allo stabile, tra cui diverse batterie. Un colonna di fumo scuro era visibile a distanza e nell'incertezza riguardo alla tossicità delle esalazioni emenate nell'aria dalla combustione dei materiali, il sindaco Natale Sidran ha emanato un ordinanza raccomandando a tutti di tenere chiuse le finestre.

Questo in attesa dei risultati dei rilievi sui campioni raccolti dall'Arpav, proprio per determinare l'eventuale impatto sulla salute pubblica di questo incendio. «Aspettiamo gli esiti delle analisi dell'aria, nelle ore successive e anche domani», commenta il primo cittadino. Pare che l'attività all'interno sia gestita da italiani e che nei locali fossero presenti materie plastiche che forse hanno accelerato l'estensione del rogo.

Le fiamme, domate e gestite dai vigili del fuoco, hanno richiesto ore per bonificare e mettere in sucurezza la struttura e l'area. Ora dovranno essere indagate le cause dell'incendio su cui i funzionari e i tecnici dei vigili del fuoco stanno già facendo luce.