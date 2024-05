Capannone di trattamento rifiuti in fiamme

Le fiamme si sono estese velocemente, fino a invadere l'intera struttura. Un grave incendio si è verificato mercoledì mattina all'interno di un capannone di trattamento rifiuti a Grassaga di San Donà.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 11 all'interno dell'edificio adibito alla bonifica di contenitori plastici, metallici e composti. Le fiamme hanno interessato il materiale in trattamento, con i prodotti della combustione che hanno invaso tutto il capannone. I vigili del fuoco, arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre con tre autopompe, tre autobotti e 19 operatori, hanno spento il fuoco proveniente dai contenitori, che ha provocato una notevole produzione di fumi. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e la struttura è stata interdetta fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità.

