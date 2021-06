Incendio in casa durante la notte a Campolongo

Un incendio è scoppiato durante la notte in un'abitazione di due piani a Campolongo Maggiore, in via Alto Adige. I vigili del fuoco sono stati chiamati poco prima dell'alba e hanno impiegato delle ore per riuscire a spegnere le fiamme e mettere la struttura in sicurezza. Nessuna persona, stando alle prime informazioni, è rimasta ferita.

I pompieri sono arrivati in forze con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori. L'intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato: il rogo ha interessato la cucina, andata completamente distrutta, una parte della copertura del tetto e, in parte minore, la camera da letto, un bagno e i climatizzatori esterni. Tutta l'abitazione presenta danni da fumo.

Le operazioni si sono concluse dopo le 9 di stamattina, mercoledì. Sono in corso le indagini dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause dell'incendio.