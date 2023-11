Incendio in casa, sette persone lievemente intossicate

Un incendio si è sviluppato prima dell'alba di oggi, 14 novembre, in un'abitazione di due piani a Concordia Sagittaria. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, in via Gaffarelle, poco prima delle 6.30 di mattina. Sette persone presenti nell'abitazione hanno respirato del fumo e sono state soccorse per lievi intossicazioni. Tra loro, cinque minorenni.

Le squadre dei pompieri sono partite da Portogruaro, Latisana e Mestre. Con l'ausilio delle autobotti e dell’autoscala, 14 operatori hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Le fiamme erano divampate al piano terra dell’abitazione e l'intervento ha impedito che si espandessero ulteriormente al piano superiore. Nel frattempo i soccorritori del 118 si sono occupati di dare assistenza alla famiglia, che poi è stata accompagnata all'ospedale per accertamenti.

Da una prima ricognizione sembra che le fiamme siano scaturite da un elettrodomestico, estendendosi rapidamente alla cucina, al soggiorno e alla pompeiana esterna. Alle 9 di mattina erano in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.