Incendio in mansarda, il tetto va in fiamme

Le fiamme sono partite dalla mansarda e hanno coinvolto il tetto, di legno. L'intervento dei vigili del fuoco lunedì nel primo pomeriggio ha evitato che un'intera abitazione di via Pava a Fossò andasse a fuoco.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 14. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri hanno raggiunto la casa con squadre provenienti da Mira, Piove di Sacco e Mestre con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e il carro bombolare e sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato.

Il tetto dell'abitazione ha subìto ingenti danni. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco intorno alle 18 erano in fase di ultimazione. Ancora da chiarire le cause del rogo.