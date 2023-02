Prende fuoco l'abitazione a Teglio Veneto. Ricovero per madre e figlio

Il figlio è stato tirato fuori dalla sua camera, ormai avvolta dalle fiamme, appena in tempo, la madre soccorsa da una seconda ambulanza è stata portata via per accertamenti visto che aveva inalato del fumo. C'erano loro nell'abitazione di via Miris 3 a Teglio Veneto, nella loro casa a meno di mezzo chilometro dal municipio, giovedì mattina, quando è scoppiato un incendio nello stabile.

L'allarme è scattato appena in tempo. Sembra che il figlio fosse a letto quando è divampato il rogo e che non abbia sentito nulla prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che con la squadra lo ha portato fuori dalla stanza salvandolo e affidandolo alle cure del Suem per il trasferimento immediato all'ospedale. Forse aveva perduto conoscenza a causa delle inalazioni, per questo le sue condizioni sono apparse subito serie.

Sull'altro fronte, un altro mezzo del 118 ha provveduto a soccorrere la madre del malcapitato, anche lei in casa al momento del rogo, è stata soccorsa e visitata e poi portata via a sua volta per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco sono rientrati verso le 13, dopo il sopralluogo e le verifiche per stabilire l'accaduto. Sul posto la pattuglia dei carabinieri.