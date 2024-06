Garage in fiamme, uomo rimane ustionato

Un grave incendio si è sviluppato la scorsa notte all'interno di un garage a Cavarzere. Un uomo è rimasto ustionato ed è finito all'ospedale.

L'allarme è scattato intorno alle 2.40 in via Camillo Benso Conte di Cavour, all'interno di un ricovero di un'abitazione utilizzato come rifugio da un senza tetto. L’uomo, che si è ustionato agli arti, si è subito allontanato dal luogo riuscendo a salvarsi prima dell’arrivo delle squadre di soccorso ed è stato trovato poco dopo nei dintorni dai carabinieri. Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento e in supporto da Adria, Padova e Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme rimaste confinate al solo garage pieno di masserizie sono state subito spente. Coinvolto anche il tetto in eternit della struttura. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Un altro incendio in un'azienda che produce biogas

Poche ore dopo, intorno alle 4.45, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Boccafossa a Torre di Mosto per l’incendio di una pala meccanica all’interno di un’azienda produttrice di biogas. Le squadre arrivate da San Donà e con i volontari di Caorle con tre automezzi e 10 operatori, hanno spento la macchina operatrice. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici e le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo le 7 del mattino.

