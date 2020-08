Incendio a Chioggia, scarti e vecchie reti a fuoco vicino all'impianto gpl

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco distante dalla sede dell'impianto gpl a Chioggia, in via Maestri del Lavoro, ma completamente all'esterno del sito. La squadra dei vigili del fuoco di Chioggia è arrivata sul posto dopo le 19 a circoscrivere le fiamme, ben visibili a distanza. Dal comando di Mestre stavano per partire ulteriori rinforzi ma poi si è compreso che l'entità del rogo poteva essere tenuta sotto controllo dagli operatori già intervenuti. Si è trattato di un incendio di vecchie reti da pesca e altri scarti, probabilmente generato da un mozzicone di sigaretta gettato nei paraggi o volontariamente appiccato per eliminare il materiale. Nessun danno è stato rilevato, né a persone, né a cose.