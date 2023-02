Appartamento in fiamme, inquilino ustionato finisce all'ospedale

Ha rischiato la vita ma, fortunatamente, è stato messo in salvo dai vigili del fuoco un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme nel suo appartamento. L'incendio è scoppiato giovedì all'ora di pranzo in Calle Ramo Fornetti a Chioggia.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30 all'interno dell'abitazione al secondo piano di una palazzina. L’uomo, che non riusciva ad attraversare le fiamme, è stato portato fuori dagli operatori dei vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori per spegnere il rogo. Nel tentativo di liberarsi, l'inquilino è rimasto ustionato e ha respirato del fumo. Dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del Suem 118 è stato trasportato all'ospedale. Le squadre dei pompieri accorse dal locale distaccamento, da Cavarzere e da Mestre con due autopompe, un’autobotte, il carro aria e 12 operatori coordinati dal caposervizio e dal funzionario di guardia, hanno spento l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e il sopralluogo dei tecnici per determinare le cause del rogo.