Sei mezzi in sosta sotto a una tettoia devastati dalle fiamme

È successo stasera verso le 21 in via Carnia a Chirignago. Sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri

Verso le 21 di sabato sera i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio divampato a Chirignago in via Carnia, che ha coinvolto 3 camion per espurgo pozzi neri, 2 trattori agricoli e un pick-up per la disinfestazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, il carro schiuma, il carro luce e 16 operatori coordinati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato i mezzi, tutti in sosta sotto a una tettoia. Le fiamme sono state circoscritte e si sono svolte tutte le operazioni di completa estinzione di tutti i focolai. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.