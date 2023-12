A fuoco il Cortivo di Noale

Le fiamme si sono sprigionate a partire dalle 19 di oggi, venerdì 15 dicembre. Il Cortivo, noto risto-pub di Noale situato in una piazzetta interna tra via della Fonda e via Tempesta, è andato velocemente a fuoco. Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto per arginare l'incendio, che avrebbe causato gravi danni al locale: le fiamme hanno raggiunto la struttura in legno e le operazioni di spegnimento si stanno protraendo a lungo. I clienti presenti sono tutti usciti e non risultano coinvolte persone.

Dalle primissime informazioni, l'incendio sarebbe partito da una friggitrice situata nella cucina. Subito tutte le perssone che si trovavano nel locale sono state fatte evacuare. Nel frattempo si sono mossi i mezzi di soccorso e i carabinieri, arrivati sul posto per tutelare la sicurezza pubblica e per deviare provvisoriamente il traffico sulla strada regionale. Il rogo avrebbe raggiunto in parte anche il tetto, dal quale è fuoriuscito molto fumo. Due ore più tardi i pompieri sono ancora al lavoro per spegnere i focolai rimasti.