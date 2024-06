Corto circuito in appartamento, casa distrutta e dichiarata inagibile

Alla fine i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare inagibile l'abitazione a piano terra di via Calucci, a Mestre, che oggi venerdì 28 giugno è andata a fuoco a partire dalla cucina verso le 13. In casa c'era una signora, che ha dato l'allarme e poi diverse le chiamate arrivate alla centrale del 115 dai vicini, appena hanno visto il fumo propagarsi dalle finestre. In casa c'era anche un coniglio, all'interno di una gabbia, che inalando monossido di carbonio prodotto dal rogo stava morendo.

I pompieri lo hanno salvato dandogli un po' d'ossigeno che ha fatto in modo ricominciasse a muoversi. «Mi sarebbe dispiaciuto tanto perderlo. È il coniglio di mia figlia, si chiama Bruno, ora lo porteremo dal veterinario», dice la proprietaria davanti allo spiazzo di casa dove i vigili del fuoco hanno portato fuori e accatastato le masserizie carbonizzate: elettrodomestici, mobili bruciati, suppellettili, una porta, parte della la cucina e del soggiorno.

La bambina della coppia per fortuna si trova in vacanza al mare e non era in casa; anche il papà era fuori. La donna ha avuto al prontezza di chiamare i soccorsi appena si è resa conto di non riuscire a domare il fuoco. I tecnici dei pompieri hanno bonificato e fatto alcuni accertamenti. Vista la rapidità di propagazione del rogo, il sospetto è che a incendiare la cucina sia stato un corto circuito probabilmente partito dal frigo. Ora la famiglia sta verificando la copertura assicurativa dell'abitazione, intanto dovrà trovare una sistemazione altrove. Sul posto è arrivata la polizia locale di Venezia. Intaccato e inaccessibile anche l'appartamento al piano di sopra, il primo: travi, tavelle e intonaco inceneriti dal fuoco. Sarà necessario puntellare il soffitto prima di rimettervi piede, ed è quello che farà una ditta specializzata.