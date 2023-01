Un'officina di biciclette distrutta dalle fiamme: è successso nel pomeriggio di domenica in via Varotara a Zianigo di Mirano. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata verso le 15.30 e poco dopo le squadre erano già sul posto a domare il rogo che ha coinvolto anche il deposito. Le immagini dei pompieri mostrano decine di bici carbonizzate all'interno del capannone, dove all'interno non c'erano persone. Nessuno è rimasto ferito o coinvolto ma i danni sembrano pesantissimi e probabilmente non accidentali.

Tanto che sul posto sono arrivati anche i carabinieri e alla fine delle operazioni di bonifica l’officina sarà posta sotto sequestro. I vigili del fuoco sono accorsi a domare le fiamme da Mira e Mestre con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere il fuoco e ad evitare un incendio generalizzato. Pesanti le conseguenza sia per la struttura che per i cicli messi a deposito. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.