Principio d'incendio in una discarica, intervento dei vigili del fuoco

Un cumulo di rifiuti è andato in fiamme oggi, lunedì 29 aprile, nel primo pomeriggio all'interno della discarica di Veritas in via Piave Nuovo a Jesolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, allertati dal personale, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme.

L'intervento ha permesso di spegnere l'incendio prima che si estendesse ulteriormente. L'area è stata quindi rimessa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause del rogo.