In fiamme un ricovero attrezzi, colonna di fumo visibile da lontano

Una colonna di fumo visibile a decine di metri di distanza. Sono stati molti i cittadini a notarla sabato, all'ora di pranzo. Colpa di un incendio scoppiato in via Albarea ad Arino di Dolo, che ha distrutto un capanno adibito a ricovero attrezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.

Molte le telefonate arrivate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo visibile da molto distante. I pompieri giunti da Mira e Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Bruciato, oltre al capanno e tutto il materiale contenuto, un rimorchio agricolo e alcune piante. Le operazioni di spegnimento si sono rese difficoltose per la presenza di alcune bombole GPL. Sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Alle 16.30 le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del luogo erano ancora in atto.