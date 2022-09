Casolare a fuoco nella notte

I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte a Eraclea, in via Fagiana, per spegnere un incendio che ha coinvolto una vecchia struttura all’interno di un’azienda agricola. L'allarme è scattato circa alle 3. I pompieri sono arrivati in forze, con 21 operatori in totale provenienti da San Donà, Portogruaro, Mestre e Caorle. Per le operazioni di spegimento hanno impiegato autopompe, autobotti, l'autoscala e un carro schiuma.

Nell'incendio, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno bruciato una vecchia costruzione che era utilizzata solo in parte: il piano terra era adibito a lavori di piccola manutenzione, mentre nella parte superiore c'era il vecchio alloggio un tempo abitato dal custode dell’azienda. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba. Ora andranno fatti ulteriori approfondimenti per accertare le cause dell'incendio.