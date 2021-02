Bifamiliare a fuoco, una donna perde la vita

La tragedia in via Petrarca, domenica verso le 16. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Una bifamiliare è andata a fuoco. Una donna ha perso la vita. La tragedia è accaduta a Eraclea, verso le 16 di oggi, domenica 14 febbraio.

Piano terra e primo piano dell'abitazione sono rimasti avvolti dalle fiamme in via Petrarca, e una signora di 40 anni del posto, secondo le prime verifiche, ne è stata coinvolta ed è morta perché si trovava all'interno. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e i soccorsi, che sono intervenuti sul posto con i carabinieri. Secondo le prime verifiche ad appiccare il fuoco potrebbe essere stata proprio la signora trovata senza vita, in un gesto estremo.