Ex falegnameria in fiamme

Fiamme nella notte in un edificio inagibile, un tempo adibito a falegnameria. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, poco dopo la mezzanotte, in via Noalese a Santa Maria di Sala, con partenze da Mira, Mirano, Mestre e Padova. Nessuna persona è rimasta ferita.

È stato necessario l'intervento di due autopompe, due autobotti, autoscala, carro ambientale e 18 operatori per avere ragione delle fiamme, che non hanno intaccato le abitazioni attigue. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri. Sul posto anche personale Enel e carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa quattro ore.