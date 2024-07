Ferrari completamente distrutta dalle fiamme a Mestre

Automobile in fiamme a Mestre. Poco prima delle 10 di oggi, lunedì 1 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in rampa Rizzardi per spegnere un incendio divampato da una Ferrari 298 Gts. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il conducente della spider si stava recando sulle Dolomiti per partecipare a una manifestazione sportiva, quando si è accorto che qualcosa nella sua vettura non andava. Si è fermato immediatamente ed è uscito prima che l'auto fossa completamente distrutta dal rogo. I pompieri, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento l'incendio con la schiuma e messo in sicurezza l'area.

Le cause sono al vaglio dei tecnici del 115. Poco dopo le 11 erano ancora in corso di ultimazione le operazioni di bonfiica e rimozione del mezzo.